Startklar?! – Kreisposaunenfest am Siegerlandflughafen am 28. und 29. Juni 2025

(wS/red) Burbach 11.06.2025 | Wenn Blechbläserklänge auf Flugzeugkulisse treffen, ist es wieder so weit: Der CVJM Posaunenchor Burbach lädt herzlich zum Kreisposaunenfest 2025 ein – in diesem Jahr mit ganz besonderer Atmosphäre am Siegerlandflughafen.

Unter dem Motto „Startklar?!“ feiern am 28. und 29. Juni 2025 zahlreiche Bläserinnen und Bläser des CVJM Kreisverbands inmitten beeindruckender Kulisse nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch die Botschaft, dass Gottes Himmel für alle offen steht.

Der Auftakt erfolgt am Samstag, 28. Juni, um 19:00 Uhr mit einem Konzert im Hangar des Flughafens. Auf der Bühne stehen das junge Ensemble „JuniorBrass“ sowie das heimische Blechbläserensemble „pian e forte“ – ein Abend voller musikalischer Höhepunkte. Im Anschluss sind alle Gäste zu einem geselligen Grillabend eingeladen.

Am Sonntag, 29. Juni, versammelt sich der große Kreischor bereits um 14:00 Uhr zur Anspielprobe, bevor um 16:00 Uhr die feierliche Festveranstaltung beginnt. Unter der Leitung von Benjamin Eibach und Lukas Bonstein verwandelt sich der Platz zwischen den Hangarhallen in eine musikalisch erfüllte „Kathedrale unter freiem Himmel“. Die Predigt hält Dorothea Turck-Brudereck, Präses des CVJM Westbunds.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Neben musikalischen Genüssen warten Kaffee und Kuchen auf die Gäste. Auch können Teile des Flughafens erkundet werden – ein Erlebnis für die ganze Familie.

Wichtiger Hinweis: Bitte an beiden Tagen eine eigene Sitzgelegenheit mitbringen!

Alles startklar? – Dann fauf nach Burbach!

CVJM Posaunenchor Burbach

