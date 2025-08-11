Das Wasser des Irlenbaches unter der Lupe – Die Bio-Station lädt zur Kinderveranstaltung ein

(wS/si) Kreuztal 11.08.2025 | Die Biologische Station Siegen-Wittgenstein lädt am Mittwoch, 13. August 2025, ab 15:00 Uhr, zu Kinderveranstaltung in Kreuztal-Ferndorf mit Daniel Rath, Naturschutzwart SGV Ferndorf-Alchen, ein.



Gemeinsam mit den teilnehmenden Kindern soll das Wasser des Irlenbaches unter die Lupe genommen werden. Die Bachtiere werden eingefangen, bestimmt und verraten dann etwas über die Gewässerqualität.

Zu der Veranstaltung sollten wetterangepasste Kleidung, Gummistiefel und ein kleines Picknick mit Getränken mitgebracht werden. Treffpunkt ist das SGV-Wanderheim (Kindeslbergstraße 140) in Kreuztal-Ferndorf. Für die eranstaltung ist eine Anmeldung per Mail an info@umweltbildung-rath.de oder unter der Nummer 0173 7056238 nötig.

Foto: Daniel Rath