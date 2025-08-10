Hüttenbrand in Siegen-Birlenbach – Feuerwehr verhindert Ausbreitung

(wS/red) Siegen-Birlenbach 10.08.2025 Am Sonntag kam es in Siegen-Birlenbach zu einem Brand in einem nicht mehr genutzten Tierunterstand am Rand einer Weide, der direkt an ein Waldstück grenzt. Tiere befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht auf der Weide.

Aufmerksame Nachbarn bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte aus Birlenbach, Langenholdighausen, Meiswinkel, Hauptwache Siegen, Geisweid und Buchen waren schnell vor Ort und konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen der Flammen auf die Weide oder den angrenzenden Wald wurde verhindert.

Nach Abschluss der Löscharbeiten sperrte die Polizei den Bereich ab und behandelt ihn derzeit als Tatort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Fotos: M. Groß /wirSiegen.de