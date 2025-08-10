News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Menu

Hüttenbrand in Siegen-Birlenbach – Feuerwehr verhindert Ausbreitung

10. August 2025328
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/red) Siegen-Birlenbach 10.08.2025 Am Sonntag kam es in Siegen-Birlenbach zu einem Brand in einem nicht mehr genutzten Tierunterstand am Rand einer Weide, der direkt an ein Waldstück grenzt. Tiere befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht auf der Weide.

Aufmerksame Nachbarn bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte aus Birlenbach, Langenholdighausen, Meiswinkel, Hauptwache Siegen, Geisweid und Buchen waren schnell vor Ort und konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen der Flammen auf die Weide oder den angrenzenden Wald wurde verhindert.

Nach Abschluss der Löscharbeiten sperrte die Polizei den Bereich ab und behandelt ihn derzeit als Tatort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Fotos: M. Groß /wirSiegen.de

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Kreuztal in alten Bildern – Seniorenfeier der SPD in Kreuztal

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« JuliSeptember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten