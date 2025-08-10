Kreuztal in alten Bildern – Seniorenfeier der SPD in Kreuztal

(wS/spd) Kreuztal 10.08.2025 | Unter dem Motto „Kreuztal in alten Bildern“ lädt der SPD-Stadtverband Kreuztal am 30. August zur traditionellen Seniorenfeier in die Otto-Flick-Halle ein.

Alle Seniorinnen und Senioren, gerne auch in Begleitung, sind eingeladen, sich von den Ratsmitgliedern der Kreuztaler SPD mit Kaffee und Kuchen bewirten zu lassen und dabei einen abwechslungsreichen Nachmittag zu erleben. Die Mitglieder des SPD-Stadtverbands haben im Archiv der Stadt Kreuztal manches Schätzchen – auch aus der Zeit vor der Stadtgründung – gehoben. Vielleicht erkennen Sie den einen oder anderen Platz wieder?

Auch dieses Mal haben die Veranstalter eine bunte, musikalisch umrahmte Mischung von Darbietungen zusammengestellt, um ihre Gäste zu unterhalten. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos, Beginn ist um 14.00 Uhr. Die Kreuztaler SPD freut sich auf Ihren Besuch und weist darauf hin, dass die Halle nach dem Umbau barrierefrei ist.