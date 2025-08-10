Motorengeflüster unterm blauen Sommerhimmel – Ein Blick auf den Oldtimer-Sonntag in Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 10.08.2025 | Wenn der Duft von Benzin und Bratwurst in der Luft liegt, Chrom in der Sonne funkelt und leise das Murmeln begeisterter Stimmen durch die Straßen zieht, dann weiß man: Es ist wieder Oldtimerzeit in Kreuztal.

Und was für ein Tag das heute war! Strahlend blauer Himmel, warme, angenehme Sommertemperaturen – als hätte das Wetter eigens für die Oldtimerfreunde Kreuztal bestellt. Über 100 Fahrzeuge aus den goldenen Jahrzehnten der Mobilität rollten herbei, so viele, dass der Rote Platz kaum alle fassen konnte. Selbst der großzügige Marktplatz musste irgendwann passen, und so fanden manche Schätze ihren Platz am Anfang der Fußgängerzone.

Zwischen funkelnden Kühlerfiguren, blitzenden Kotflügeln und liebevoll restaurierten Innenräumen flanierten Hunderte Besucher. Kinder blieben staunend vor knatternden Mopeds aus den 50ern stehen, ältere Gäste schwelgten in Erinnerungen: „Mit so einer bin ich damals zur Arbeit gefahren…“ – Sätze, die man heute oft hörte. Richtige Autos müssen röhren! „Wenn ich E-Auto fahren will, geh’ ich zur Kirmes – Autoscooter fahren“, lacht ein Besucher.

Mitten im Getümmel: Bürgermeister Walter Kiß, selbst stolzer Oldtimerbesitzer. „Es ist immer wieder eine besondere Veranstaltung“, schwärmte er, während er zwischen polierten Kotflügeln und glänzenden Radkappen verweilte. Tatsächlich war es nicht nur eine Schau der Fahrzeuge, sondern auch eine Begegnung der Menschen – man fachsimpelte, tauschte Schraubertipps aus, polierte hier und da noch schnell eine Chromleiste nach.

Rund um den Roten Platz boten über 20 Stände wahre Schätze für Schrauber und Sammler: Stoßstangen, Scheinwerfer, Autoradios aus den 60ern, Modellautos und Literatur. Das Deutsche Rote Kreuz – Ortsverein Kreuztal – sorgte für das leibliche Wohl, und der Duft frisch gegrillter Bratwürste tat sein Übriges, um den Tag perfekt zu machen.

Die Stimmung? Einfach Siegerland pur: herzlich, gemütlich, mit einem Hauch von Benzinromantik. So klang der Vormittag langsam aus, während die letzten Sonnenstrahlen über Motorhauben glitten, die schon seit Jahrzehnten Geschichte schreiben.

Das war Kreuztal, wie es Oldtimerfreunde lieben – mit Herz, Glanz und dem Gefühl, dass Geschichte eben doch rollen kann. Heute, 10.08.2025 bis 16:00 Uhr!

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

? 👉