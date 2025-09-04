Landrat voll des Lobes für die Siegerland Classic: „Gutes Beispiel für gelebtes Ehrenamt“

(wS/amc) Wilnsdorf / Burbach 04.09.2025 | Peter Gross und Jürgen Kohlmann vom MSC Nümbrecht (Honda CRX) sind die Gesamtsieger in der von 20 Teams bestrittenen sportlichen Wertung der 17. Auflage der Siegerland Classic des AMC Burbach (ADAC). Mit 26,7 Strafpunkten verwiesen sie die Vorjahressieger Bernhard Steffan/Gudrun Wörner aus Darmstadt im Toyota MR2 (31,6 Strafpunkte) auf Platz 2. Das Podium komplettierten die mehrfachen Gesamtsieger Wolfgang und Regine Jung (Neunkirchen/Opel Manta A/36,5 Strafpunkte), die den dritten Rang belegten.

In der tourensportlichen Wertung traten 61 Teams gegeneinander an. Auch diesmal war an den Vorjahressiegern vom MSC Niederndorf kein Vorbeikommen: Dirk Kohlmann/Michael Reineck gewannen mit ihrem Ford Sierra XR 4i und 21,3 Strafpunkten. Wolfgang Land vom AMC Hellertal mit Copilot Marcel Stichnoth (Porsche 930 Cabrio) musste sich mit nur 2,4 Strafpunkten mehr geschlagen geben. Auf Platz drei folgten Erich Loos/Wolfram Klappert vom MSC Niederndorf (Mercedes Benz 190 E) mit 27,4 Strafpunkten.

Die diesjährige Strecke führte durch das Siegerland und überwiegend durch den Westerwald. Fahrtleiterin Nicole Jentsch hatte eine rund 170 Kilometer lange Route zusammengestellt. Gestartet wurde am MAXI-Autohof in Wilnsdorf, das Ziel befand sich traditionell beim Vogteifest in Burbach. Landrat Andreas Müller schickte die ersten Fahrzeuge auf die Strecke und lobte im Gespräch mit Moderator Burkhard Bechtel den AMC Burbach für die Organisation. Rund 100 Helfer aus dem Verein und befreundeten Clubs unterstützten die Veranstaltung.

Besonderes Aufsehen erregte das wohl älteste Fahrzeug im Starterfeld: Ein Hupmobile aus der sogenannten 32er Serie um 1913, gesteuert von Thorsten Flick aus Wahlbach und begleitet von Tochter Carla. Auch internationale Gäste waren vertreten: Wim und Maurice Pater aus Hezingen (Niederlande) nahmen im Bentley 4.5 Litre Blower (Baujahr 1931) teil.

Publikumslieblinge wurden Ralf Böcking und Justus Palm im orangefarbenen Citroën Méhari, einst im Besitz von Brigitte Bardot. Das Auto hatte zudem einen Auftritt in einem Film von Louis de Funès. Passend dazu fuhren die beiden Wilnsdorfer als „Flics“ verkleidet durchs Siegerland – eine Anspielung auf den „Gendarm von St. Tropez“.

In Burbach empfing Schirmherr Christoph Ewers die Teilnehmer letztmals in seiner Rolle als Bürgermeister, da er bei der Kommunalwahl im September ausscheidet. Neu vorgestellt wurde zudem das E-Kart des AMC Burbach Junior-Teams, das beim Vogteifest vor großem Publikum präsentiert wurde.

Mit 110 Oldtimern war die 17. Siegerland Classic wieder ein voller Erfolg. Neben den sportlichen und tourensportlichen Wertungen gab es zum 13. Mal die Ausfahrt als dritte Kategorie. Unter dem Motto „Sehen und gesehen werden“ konnten die Liebhaber historischer Fahrzeuge ihre Schätze zeigen.

Text: Dietmar Bieler

Fotos: AMC Burbach