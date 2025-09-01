Nachtwächterführungen im Alten Flecken Freudenberg

(wS/fr) Freudenberg 01.09.2025 | Wenn es dunkel wird im „Alten Flecken“, erwachen Geschichte und Geschichten zum Leben: Von Oktober bis Januar lädt der Verein Freudenberg WIRKT e.V. wieder zu stimmungsvollen Nachtwächterführungen durch die historische Altstadt ein.

Mit Hellebarde, Horn und Lampe ziehen die Nachtwächter Frieder und Richard durch die engen, verwinkelten Gassen und berichten von spannenden Begebenheiten aus längst vergangenen Zeiten. Ob vom spektakulären Kriegskassenraub, vom geheimnisvollen Versteck alter Taler oder vom sagenumwobenen „Wilden Mann“ – die Gäste erwartet eine Reise zurück ins Mittelalter voller Wissenswertem und Überraschungen über die Fachwerkstadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner.

Die rund eineinhalb- bis zweistündigen Führungen starten jeweils freitags um 19 Uhr an der Evangelischen Kirche, Krottorfer Str. 19a. Die Teilnahme kostet 5 Euro pro Person, gezahlt wird direkt vor Ort. Da die Gruppen auf maximal 20 Teilnehmende begrenzt sind, ist eine Anmeldung erforderlich bei der Geschäftsstelle Freudenberg WIRKT e.V. / Tourist-Information, Kölner Str. 1 (Telefon 02734-43164, E-Mail: tourist@freudenberg-stadt.de