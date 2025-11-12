Arfelder Weihnachtsmarkt feiert 40. Jubiläum im Winterwunderland

(wS/sm) Bad Berleburg 12.11.2025 | Zum mittlerweile 40. Mal lädt der Arfelder Weihnachtsmarkt Besucher aus der Region und darüber hinaus in das weihnachtlich geschmückte Dorf ein.

Am Samstag, 6. Dezember, verwandelt sich die Arfetalstraße ab 11 Uhr wieder in ein kleines Winterwunderland mit vielen liebevollen Details und echter Dorfgemeinschaft.



Auch in diesem Jahr erwartet die Gäste ein Programm mit vielen Lieblingsmomenten.

Tagsüber kommen Familien voll auf ihre Kosten: Neben der beliebten und

wetterunabhängigen Rodelbahn wird es auch wieder Bastelangebote für Kinder

geben. Wer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, kann Frau Holle dabei zusehen,

wie sie ihre Kissen ausschüttelt oder dem Christkind winken.

Die musikalische Begleitung bleibt ein fester Bestandteil des Marktes: Mit dabei sind

die „Sauerland Musikanten“ und „Peelsound“ auf dem Marktgelände. Beim

musikalischen Advent in der Arfelder Kirche werden der Chor „Singsation“ und sein

Seniorenchor „Spätlese“, die „Spätzünder“, Antonia und Juliane Mengel sowie Doris

Treude an der Orgel zu hören sein. Ein „Ausscheller“, der über den Markt geht, weist

auf alle Programmpunkt hin.

Wenn die Dämmerung einsetzt, taucht ein stimmungsvolles Beleuchtungskonzept die

Straße in warmes Licht – der perfekte Rahmen für den traditionellen Besuch des

Nikolaus, der um 17 Uhr eintreffen und Stutenmänner an die Kinder verteilen wird.

Viele liebevolle Details werden von den Vereinen und Ehrenamtlichen vorbereitet:

Von frisch gebrannten Mandeln und hausgemachtem Punsch bis hin zu

handgefertigter Deko und der lebenden Krippe. Kinder dürfen ihre Wunschzettel ans

Christkind schicken und erhalten später eine persönliche Antwort. Außerdem gibt es

wieder eine Lesestube und eine besondere Telefonzelle, in der man mit dem

Weihnachtsmann telefonieren kann.

Die Arfelder Vereine verwöhnen die Besucher mit herzhaften Speisen, süßen

Leckereien und heißen wie kalten Getränken. Wer ein warmes Plätzchen sucht,

findet es unter anderem in der Alten Schmiede, im Spritzenhaus, bei den

Geflügelzüchtern, in der Burschenbar oder in der Hütter der Wanderfreunde.

Die Modellbahnausstellung im Zentrum Via Adrina öffnet ebenfalls ihre Türen.

Foto: Steffi Müsse – Wanderfreunde Arfeld

Arfetalstraße für Arfelder Weihnachtsmarkt gesperrt

Aufgrund des Weihnachtsmarkts wird die Arfetalstraße in Arfeld am Samstag, 6.

Dezember 2025, in der Zeit von 8:00 bis 24:00 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll

gesperrt.

Die Sperrung betrifft den Bereich zwischen den Hausnummern 2 und 22. Eine

Durchfahrt – auch für Anlieger – ist in diesem Zeitraum nicht möglich.

Der Veranstalter bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Parkmöglichkeiten für

Besucherinnen und Besucher sind ausgeschildert.