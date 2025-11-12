Arfelder Weihnachtsmarkt feiert 40. Jubiläum im Winterwunderland

(wS/sm) Bad Berleburg 12.11.2025 | Zum mittlerweile 40. Mal lädt der Arfelder Weihnachtsmarkt Besucher aus der Region und darüber hinaus in das weihnachtlich geschmückte Dorf ein.
Am Samstag, 6. Dezember, verwandelt sich die Arfetalstraße ab 11 Uhr wieder in ein kleines Winterwunderland mit vielen liebevollen Details und echter Dorfgemeinschaft.
Auch in diesem Jahr erwartet die Gäste ein Programm mit vielen Lieblingsmomenten.
Tagsüber kommen Familien voll auf ihre Kosten: Neben der beliebten und
wetterunabhängigen Rodelbahn wird es auch wieder Bastelangebote für Kinder
geben. Wer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, kann Frau Holle dabei zusehen,
wie sie ihre Kissen ausschüttelt oder dem Christkind winken.
Die musikalische Begleitung bleibt ein fester Bestandteil des Marktes: Mit dabei sind
die „Sauerland Musikanten“ und „Peelsound“ auf dem Marktgelände. Beim
musikalischen Advent in der Arfelder Kirche werden der Chor „Singsation“ und sein
Seniorenchor „Spätlese“, die „Spätzünder“, Antonia und Juliane Mengel sowie Doris
Treude an der Orgel zu hören sein. Ein „Ausscheller“, der über den Markt geht, weist
auf alle Programmpunkt hin.
Wenn die Dämmerung einsetzt, taucht ein stimmungsvolles Beleuchtungskonzept die
Straße in warmes Licht – der perfekte Rahmen für den traditionellen Besuch des
Nikolaus, der um 17 Uhr eintreffen und Stutenmänner an die Kinder verteilen wird.
Viele liebevolle Details werden von den Vereinen und Ehrenamtlichen vorbereitet:
Von frisch gebrannten Mandeln und hausgemachtem Punsch bis hin zu
handgefertigter Deko und der lebenden Krippe. Kinder dürfen ihre Wunschzettel ans
Christkind schicken und erhalten später eine persönliche Antwort. Außerdem gibt es
wieder eine Lesestube und eine besondere Telefonzelle, in der man mit dem
Weihnachtsmann telefonieren kann.
Die Arfelder Vereine verwöhnen die Besucher mit herzhaften Speisen, süßen
Leckereien und heißen wie kalten Getränken. Wer ein warmes Plätzchen sucht,
findet es unter anderem in der Alten Schmiede, im Spritzenhaus, bei den
Geflügelzüchtern, in der Burschenbar oder in der Hütter der Wanderfreunde.
Die Modellbahnausstellung im Zentrum Via Adrina öffnet ebenfalls ihre Türen.
Foto: Steffi Müsse – Wanderfreunde Arfeld
Arfetalstraße für Arfelder Weihnachtsmarkt gesperrt
Aufgrund des Weihnachtsmarkts wird die Arfetalstraße in Arfeld am Samstag, 6.
Dezember 2025, in der Zeit von 8:00 bis 24:00 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll
gesperrt.
Die Sperrung betrifft den Bereich zwischen den Hausnummern 2 und 22. Eine
Durchfahrt – auch für Anlieger – ist in diesem Zeitraum nicht möglich.
Der Veranstalter bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Parkmöglichkeiten für
Besucherinnen und Besucher sind ausgeschildert.