Volkstrauertag am 16. November: Siegen gedenkt in zentraler Veranstaltung

(wS/si) Siegen 11.11.2025 | Den Volkstrauertag nimmt die Stadt Siegen traditionell zum Anlass, um in einer zentralen Veranstaltung der Millionen Menschen zu gedenken, die in den beiden Weltkriegen ihr Leben lassen mussten, ob in den Kriegshandlungen selbst oder als Folge von Gewaltherrschaft und Vertreibung.

Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, am Sonntag, 16. November 2025 (Volkstrauertag), um 11.00 Uhr in der Trauerhalle des Hermelsbacher Friedhofes an der Gedenkstunde der Stadt Siegen mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal teilzunehmen.

Die Gedenkrede hält Bürgermeister Tristan Vitt; Schülerinnen und Schüler der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule tragen selbst verfasste Texte sowie das Totengedenken vor. Den musikalischen Rahmen der Gedenkveranstaltung gestaltet das Blechbläserquintett des Siegener Blasorchesters.