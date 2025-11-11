Deuzer Glühweinabend – Einladung zum vorweihnachtlichen Beisammensein

(wS/fwd) Netphen 11.11.2025 | Samstag, 29.11.25 findet der 5.Deuzer-Glühweinabend im und vor dem Deuzer Feuerwehr-Gerätehaus ab 16.00 Uhr statt.

Aus der „kalten LKW-Halle“ wird im Innenbereich eine gemütliche Weihnachtsmarkstube hergerichtet und im Außenbereich kann bei Lagerfeuer-Romantik das eigene Stockbrot geröstet werden.

Roter & Weißer Glühwein aus dem Westerwald, Lumumba, Kinderpunsch und „frisch gezapftes Spezialbier“ werden

angeboten.

Ein Highlight = Wildgulaschsuppe & Wildbratwurst

Eine Bastelecke und Aktionen für die kleinen Gäste werden angeboten.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Der Förderverein der Feuerwehr Deuz und besonders die Jugendfeuerwehr Deuz freut sich auf Ihren Besuch.

