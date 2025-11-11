News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Deuzer Glühweinabend – Einladung zum vorweihnachtlichen Beisammensein

11. November 202531
(wS/fwd) Netphen 11.11.2025 | Samstag, 29.11.25 findet der 5.Deuzer-Glühweinabend im und vor dem Deuzer Feuerwehr-Gerätehaus ab 16.00 Uhr statt.
Aus der „kalten LKW-Halle“ wird im Innenbereich eine gemütliche Weihnachtsmarkstube hergerichtet und im Außenbereich kann bei Lagerfeuer-Romantik das eigene Stockbrot geröstet werden.
Roter & Weißer Glühwein aus dem Westerwald, Lumumba, Kinderpunsch und „frisch gezapftes Spezialbier“ werden
angeboten.
Ein Highlight = Wildgulaschsuppe & Wildbratwurst
Eine Bastelecke und Aktionen für die kleinen Gäste werden angeboten.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Der Förderverein der Feuerwehr Deuz und besonders die Jugendfeuerwehr Deuz freut sich auf Ihren Besuch.

