VTV überzeugt bei Gaumeisterschaften in Dresselndorf – starker Auftritt mit 97 Teilnehmern

(wS/vtv) Neunkirchen 11.11.2025 | Am vergangenen Wochenende war der VTV bei den Gaumeisterschaften in Dresselndorf zu Gast. Der für den Verein größte Wettkampf des Jahres mit insgesamt 97 gemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnte als voller Erfolg verbucht werden.

In der Altersgruppe Jutu F erreichte Luca Schneider einen starken 4. Platz.

Die Gruppe Juti E war mit 28 Teilnehmerinnen die größte des Wettkampfs. Hier sicherte sich Mia Führes einen hervorragenden 2. Platz, während Hannah Pieck den 12. Platz belegte.

Auch in der Kategorie Juti D zeigte der VTV eine beeindruckende Mannschaftsleistung: Leonie von der Linde erturnte sich den 2. Platz, Ronja Köhler wurde 4., Mia Salis 5., Lena Gavrilov 8. und Holli Kristen 10. – damit konnten gleich fünf von zehn Finalplätzen durch den VTV belegt werden.

In der Altersklasse Juti C überzeugte Tilda Jerominek mit einer starken Leistung und erreichte den 3. Platz.

Auch in der Mannschaftswertung konnte der VTV glänzen: Bei 20 gemeldeten Mannschaften belegte Mannschaft 1 mit Mia Führes, Leonie von der Linde, Ronja Köhler, Holli Kristen und Tilda Jerominek einen hervorragenden 2. Platz. Mannschaft 2 mit Hannah Pieck, Luca Schneider, Lena Gavrilov und Mia Salis erreichte den 8. Platz.

Das Trainerteam zeigte sich über die gezeigten Leistungen begeistert und ist unfassbar stolz auf das gesamte Team.

Foto: vtv-freier-grund.de