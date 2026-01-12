Von Zeitzeugen bis Ikonen: Deutsche Post sucht Deutschlands schönste Briefmarke 2025

(wS/dhl) Kreuztal – Bonn 12.01.2026 | Es gehört mittlerweile zur postalischen Tradition: Auch 2026 fragt die Deutsche Post ihre Kundinnen und Kunden sowie Freunde der Briefkultur, welche Briefmarke die schönste im vergangenen Jahr war. Dazu ruft sie alle Interessierten auf, an der öffentlichen Online-Abstimmung des Unternehmens teilzunehmen. Diese läuft im Zeitraum 13. Januar bis einschließlich 10. Februar 2026.

Dazu Benjamin Rasch, Leiter Marketing und Produktmanagement der Deutschen Post: „Wir freuen uns über jede Stimme bei der Wahl. So erfahren wir, welche Motive besonders gut ankommen und wie wir unseren Kundinnen und Kunden eine Freude machen können. Eine passende Briefmarke macht den Brief noch persönlicher und unterstreicht seine Botschaft.“ Mitmachen kann man unter diesem Link: www.deutschepost.de/briefmarkenwahl

Auch im vergangenen Jahr war wieder für jeden Briefmarken-Geschmack etwas dabei: Sportfans konnten sich an den Sondermarken zu Deutschlands populärsten Mannschaftssportarten Fußball, Handball und Basketball erfreuen. Für Musikfreunde gab es die Marke zur Rocklegende Tina Turner. In der Serie „Helden der Kindheit“ erschienen Motive von Tom & Jerry und Bugs Bunny. Für Tierfreunde hatte die Deutsche Post Briefmarken mit Kaninchen, Seeadler, Biber und Wolf im Angebot. Neben populären Motiven erschienen auch Briefmarken, die an die Verbrechen des Nationalsozialismus erinnern – unter anderem mit der Zeitzeugin Margot Friedländer und der Initiative Stolpersteine.

Nicht zur Wahl stehen die sogenannten „Aktionsmarken“, wie sie die Deutsche Post für besondere Anlässe in Eigenregie herausgibt. Im vergangenen Jahr war das beispielsweise das 60-jährige Bühnenjubiläum der „Scorpions“, Deutschlands erfolgreichster Hardrockband. Bei diesen Marken handelt es sich um eine andere Briefmarken-Kategorie als die Sonderbriefmarken mit Aufdruck „Deutschland“, die vom Bundesministerium der Finanzen herausgegeben werden.

Die Gewinner der zurückliegenden Umfragen

Bereits in den vergangenen fünf Jahren hat die Deutsche Post eine Wahl zur schönsten Briefmarke durchgeführt. Gewinnerin im vergangenen Jahr war Deutschlands erste klingende Briefmarke „Die Weihnachtsbäckerei“, die unter Mitwirkung von Liedermacher Rolf Zuckowski und der Firma Ravensburger entstand. Zur schönsten Briefmarke 2023 wurde das Motiv „100 Jahre Disney“ gewählt. 2022 war das „Polarlicht“ das Siegermotiv. 2021 landete die „Sendung mit der Maus“-Marke ganz oben auf dem Siegertreppchen, 2020 „Die Biene Maja“.

In der anonymen Online-Befragung werden zudem einige wenige Fragen zu Briefmarken und deren Nutzung gestellt. Wer möchte, nimmt an einem Gewinnspiel mit Preisen rund um Post und Briefmarken teil.

Jedes Jahr erscheinen mehr als 50 neue Briefmarken. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann Themen für ein Briefmarkenmotiv vorschlagen. Diese werden im sogenannten „Programmbeirat“ besprochen und festgelegt, anschließend entscheidet der „Kunstbeirat“ über die jeweiligen Motive. Beide Gremien sind mit Politikern, Vertretern des Bundesfinanzministeriums und der Deutschen Post sowie Philatelisten besetzt, der Kunstbeirat zusätzlich mit Grafikprofessoren.

Etwa die Hälfte der Motive gestaltet die Deutsche Post mit eigenen Grafikern selbst. Offizieller Herausgeber der Postwertzeichen mit dem Aufdruck „Deutschland“ ist das Bundesministerium der Finanzen. Erhältlich sind die Briefmarken in Postfilialen und online im Shop der Deutschen Post.

Weitere Einzelheiten zu Briefmarken unter deutschepost.de/briefmarke.