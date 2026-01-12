Verein Handycap Siegen sucht Proben jeglicher Art

(wS/ha) Siegen 12.01.2026 | Mit einer ebenso einfachen wie berührenden Idee hat der Verein Handycap Siegen Ende vergangenen Jahres vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Unter dem Motto „Winter / Weihnachten in der Tüte“ verschenkte der Verein liebevoll gepackte Tüten an Menschen, denen es nicht so gut geht, an erkrankte Personen sowie an deren Familienangehörige.

Die Resonanz auf diese Aktion war überwältigend. Zahlreiche positive Rückmeldungen machten deutlich: Kleine Gesten können Großes bewirken. Genau aus diesem Grund möchte der Verein die Aktion nun ausweiten. Künftig soll es nicht nur den Winter in der Tüte geben, sondern auch Frühling, Sommer und Herbst – passend zur jeweiligen Jahreszeit gestaltet.

Alle Tüten entstehen in liebevoller Handarbeit durch den Vorstand des Vereins. Befüllt werden sie mit kleinen Aufmerksamkeiten, die Freude schenken und für einen Moment den Alltag vergessen lassen. Dafür ist der Verein auf Unterstützung angewiesen. Gesucht werden Werbegeschenke, Gutscheine, Proben, Süßigkeiten aller Art sowie kleines Spielzeug, etwa Kartenspiele oder ähnliche Kleinigkeiten.

Auch finanzielle Unterstützung ist herzlich willkommen. Geldspenden helfen dabei, die saisonalen Tüten zu realisieren und möglichst viele Menschen zu erreichen. Spenderinnen und Spender werden gebeten, als Verwendungszweck „Geschenke aus der Tüte“ anzugeben.

Spendenkonto:

Verein Handycap Siegen

Sparkasse Siegen

IBAN: DE 87 4605 0001 0030 0743 55

Mit Engagement, Kreativität und viel Herz zeigt der Verein einmal mehr, dass Mitmenschlichkeit keine großen Dinge braucht – oft reicht schon eine kleine Tüte voller Aufmerksamkeit.

Kurzer Dialog: Wer ist der Verein Handycap?

Frage: Was ist der Verein Handycap eigentlich?

Antwort: Der gemeinnützige Verein Handycap wurde am 18.12.2007 in Siegen gegründet und unterstützt schwerstbehinderte sowie unheilbar erkrankte Kinder und Jugendliche.

Frage: Wie entstand die Idee zur Gründung?

Antwort: Aus persönlichen Erfahrungen. Gründerin Petra Wagner betreute ein schwer erkranktes Pflegekind und erlebte, wie wichtig Hilfe, Förderung und Zusammenhalt für betroffene Familien sind.

Frage: Was macht der Verein konkret?

Antwort: Der Verein erfüllt Kinderwünsche, bietet kostenlose Reikibehandlungen, stundenweise Kinderbetreuung sowie vielfältige Hilfestellungen für Familien im Kreis Siegen-Wittgenstein.

Frage: Was braucht der Verein heute besonders?

Antwort: Engagierte Ehrenamtliche, Unterstützerinnen und Unterstützer – und Menschen, die mit Herz helfen möchten.

Mehr dazu auf: handycapsiegen.de