Repair Café Siegen: Ehrenamtliche helfen beim Retten kaputter Alltagsgegenstände

(wS/rc) Siegen 12.01.2026 | Am Samstag, 17. Januar 2026 findet in Siegen das erste ALTERAktiv und Fab Lab Repair Café Siegen des Jahres statt. Die Veranstaltung läuft wie gewohnt jeden dritten Samstag im Monat von 13:00 bis 16:30 Uhr, Annahmeschluss für Reparaturen ist um 16:00 Uhr.

Das Repair Café ist dauerhaft im Fab Lab Siegen untergebracht. Hier treffen sich ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit Reparaturkenntnissen und Menschen, die defekte Gegenstände nicht allein reparieren können. Gemeinsam wird geschraubt, gelötet, genäht und geflickt – nach dem Motto: Reparieren statt wegschmeißen.

Repariert werden können unter anderem Kleidung, Möbel, elektrische Kleingeräte, Spielzeug und vieles mehr. Werkzeug und Materialien stehen vor Ort zur Verfügung. Unterstützt werden die Besucher von erfahrenen Elektrikern, Schneiderinnen und versierten Schraubern. Nicht repariert werden können Elektrogroßgeräte wie Waschmaschinen oder Kühlschränke, außerdem Fernseher, Kaffeevollautomaten und benzinbetriebene Geräte.

Das Repair Café ist ein ehrenamtliches Angebot. Es geht nicht nur um das Reparieren selbst, sondern auch um Wissensaustausch, Gemeinschaft und Nachhaltigkeit. Wer gerade nichts zu reparieren hat, kann bei Kaffee und Kuchen warten oder anderen helfen. Viele Besucher lernen dabei neue Fähigkeiten und entdecken den Wert ihrer Gegenstände neu.

Das Repair Café setzt ein Zeichen gegen Wegwerfmentalität und Konsumwahn. Durch Reparaturen werden Ressourcen gespart, weniger Müll produziert und CO₂-Emissionen vermieden, die bei der Herstellung neuer Produkte entstehen würden. Gleichzeitig stärkt das Treffen das Miteinander und gibt praktisches Wissen weiter.

Das Fab Lab Siegen befindet sich in der Sandstraße 26 im Gebäudekomplex mit der Hausnummer 26, im ersten Obergeschoss (Aufzug vorhanden). Der Eingang ist über eine Unterführung von der Hauptstraße aus erreichbar. Mit Bus oder Bahn ist der Ort gut über die Haltestellen Kölner Tor, Hindenburgbrücke oder Siegen ZOB (HBF) zu erreichen. Autofahrer nutzen am besten das Parkhaus Reichwalds Ecke in der Heeserstraße, da es direkt am Lab keine Besucherparkplätze gibt.

Das Repair Café Siegen sucht außerdem engagierte Schrauberinnen und Schrauber, die ihr Wissen ehrenamtlich einbringen möchten. Interessierte können sich bei Klaus Reifenrath unter Telefon 0171-8821420 oder per E-Mail an repair.cafe.siegen@gmail.com melden. Weitere Informationen gibt es unter www.krsiegen.de oder auf der Website des Fab Lab Siegen.

„Nicht wegwerfen, sondern reparieren“ gewinnt angesichts von Energie- und Umweltkrise immer mehr an Bedeutung. Das Repair Café zeigt, dass unsere Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft sind.











