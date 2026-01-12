News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen



Stadtteile

Unbekannte Täter dringen in Fast-Food-Restaurants ein – Bargeld und Lebensmittel entwendet

12. Januar 20265
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Siegen 12.01.2026 | Zwischen dem späten Donnerstagabend (08.01.2026) und dem frühen Samstagmorgen (10.01.2026) ist es zu zwei Einbrüchen in Schnellrestaurants in Siegen und Weidenau gekommen.

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Schnellrestaurant in der Bismarckstraße in Weidenau. Ersten Erkenntnissen nach durchwühlten der oder die Täter einen Kühlraum. Bei der Beute handelt es sich ersten Ermittlungen nach um rund 300 Euro Bargeld.

Am frühen Samstagmorgen drangen unbekannte Personen in ein Fast-Food-Restaurant in der Bahnhofstraße in Siegen ein. Die Tatzeit konnte aufgrund technischer Einrichtungen auf 06:35 Uhr bestimmt werden. Die Tatverdächtigen gelangten gewaltsam in das Objekt und entwendeten ersten Erkenntnissen nach Lebensmittel und ebenfalls rund 300 Euro Bargeld.

In beiden Fällen hat das Siegener Kriminalkommissariat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Symbolbild

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Repair Café Siegen: Ehrenamtliche helfen beim Retten kaputter Alltagsgegenstände

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« DezemberFebruar »


Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Inhalt entsperren
Weitere Informationen

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten