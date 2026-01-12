News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
RB 90: Busse statt Züge zwischen Altenkirchen und Siegen vom 22.01.- 13.06.2026

12. Januar 20262
(wS/hlb) Siegen – Altenkirchen 12.01.2026 | Aufgrund von Bauarbeiten der DB InfraGO entfallen die Züge der Linie RB 90 zwischen Altenkirchen – Siegen Hbf vom 22.01. – 13.06.2026 in den Morgen- und Abendstunden.

Die Hessische Landesbahn bietet in diesem Zeitraum einen Schienenersatzverkehr mit Bussen (SEV) an. Der Transport von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich.

Den Ersatzfahrplan und die Wegeleitungen finden Reisende unter www.hlb-online.de. Der geänderte Fahrplan ist auch unter www.bahn.de und www.spnv-nord.de ersichtlich. 

