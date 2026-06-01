Würgendorf feiert: Feuerwehr öffnet am 21. Juni die Tore zum Sommerfest

(wS/fw) Burbach – Würgendorf 01.06.2026 | Am Sonntag, den 21. Juni 2026, öffnet die Feuerwehr Würgendorf wieder ihre Tore für das alljährliche Sommerfest. Ab 11:00 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, einen erlebnisreichen Tag zu genießen.

Ein besonderes Highlight ist die Ausstellung der Fahrzeuge und Geräte, bei der Besucher die moderne Ausrüstung der Wehr hautnah erleben und mehr über ihre Funktionsweise erfahren können.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Beim Frühschoppen gibt es deftige Erbsensuppe, Bratwurst, Currywurst und Pommes – wer es lieber süß mag, darf sich auf Kaffee und Kuchen freuen. Für die jüngsten Gäste steht eine Kinderhüpfburg bereit.

Am Nachmittag präsentiert die Jugendfeuerwehr eine Schauübung, bevor der Abend in gemütlicher Runde ausklingt.

Das Sommerfest der Feuerwehr Würgendorf ist ein Familienevent für Jung und Alt – der Eintritt ist frei.