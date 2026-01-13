Wenn Engagement stärker ist als das Wetter: Erfolgreiche Weihnachtsbaumaktion der Jugendfeuerwehr Bad Laasphe

(wS/fw) Bad Laasphe 13.01.2026 | Mit viel Engagement und bemerkenswertem Durchhaltevermögen ist die Jugendfeuerwehr Bad Laasphe im Jahr 2026 in ihr neues Dienstjahr gestartet. Die traditionelle Weihnachtsbaumaktion, ein fester Bestandteil des Jahreskalenders und zugleich eine wichtige Einnahmequelle für die Jugendarbeit, fand am Samstag, den 10. Januar, statt und stellte die Beteiligten in diesem Jahr vor ganz besondere Herausforderungen: Starke Schneefälle, glatte Straßen und winterliche Temperaturen erschwerten die Durchführung erheblich.



Trotz der widrigen Wetterverhältnisse waren insgesamt 63 Jugendliche der Jugendfeuerwehr sowie 50 Mitglieder de Einsatzabteilung im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. Schneeberge am Straßenrand, rutschige Zufahrten und schwer zugängliche Grundstücke verlangten den Helferinnen und Helfern körperlich einiges ab.



Unterstützt wurde die Aktion erneut durch zahlreiche Firmen und Privatpersonen, die Fahrzeuge und Anhänger zur Verfügung stellten – ein wichtiger Beitrag, gerade unter den erschwerten winterlichen

Bedingungen. Ein besonderer Dank gilt der Firma Wehn & Schäfer, Multibau sowie Hans-Jürgen Schuppener, Andreas Hinkelmann, Felix Luckenbach, Dirk Afflerbach, Moritz Vorbau und Frederik Dornhöfer für ihre tatkräftige und verlässliche Unterstützung.



Für das leibliche Wohl der Teilnehmenden sorgten Roland Koch, Jens Röcher und Danilo Länder, die mit warmem Mittagessen wesentlich dazu beitrugen, die Motivation und Einsatzbereitschaft auch bei Kälte und Schnee hochzuhalten.

Die Mühen wurden belohnt: Die Bevölkerung zeigte sich äußerst dankbar und großzügig. Neben zahlreichen Süßigkeiten für die Jugendlichen gingen viele Spenden ein – teilweise sogar dort, wo bereits kein Weihnachtsbaum mehr abzuholen war.

Dieses Verhalten unterstreicht die große Wertschätzung für die Arbeit der Feuerwehr und insbesondere für das Engagement der Jugendfeuerwehr.

Die Weihnachtsbaumaktion 2026 hat eindrucksvoll gezeigt, dass Zusammenhalt, Einsatzbereitschaft und Teamgeist auch unter schwierigsten äußeren Bedingungen tragen.

Die Jugendfeuerwehr Bad Laasphe bedankt sich herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, Unterstützern und Spendern, die diese Aktion trotz Schnee und Eis zu einem vollen Erfolg gemacht haben.

Fotos: Freiwillige Feuerwehr Bad Laasphe














