Polizei sucht Flüchtigen nach Verkehrsunfall in Eisern

(wS/ots) Siegen 13.01.2026 | Am Montagnachmittag (12.01.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in Eisern gekommen.

Ein 20-jähriger VW-Fahrer war gegen 16 Uhr über die Rensbachstraße in Richtung Eiserfeld unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 25 kam ihm ein PKW entgegen. Dieser touchierte beim Vorbeifahren das Fahrzeug des 20-Jährigen und setzte seine Fahrt anschließend ungeachtet dessen fort.

Zeugenaussagen zufolge soll es sich bei dem flüchtigen Auto um einen schwarzen Opel Corsa gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.