News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Polizei sucht Flüchtigen nach Verkehrsunfall in Eisern

13. Januar 20268
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Siegen 13.01.2026 | Am Montagnachmittag (12.01.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in Eisern gekommen.

Ein 20-jähriger VW-Fahrer war gegen 16 Uhr über die Rensbachstraße in Richtung Eiserfeld unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 25 kam ihm ein PKW entgegen. Dieser touchierte beim Vorbeifahren das Fahrzeug des 20-Jährigen und setzte seine Fahrt anschließend ungeachtet dessen fort.

Zeugenaussagen zufolge soll es sich bei dem flüchtigen Auto um einen schwarzen Opel Corsa gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.

Symbolfoto: wirSiegen.de
Teilen Sie
Vorheriger Beitrag 12-Jähriger bei Verkehrsunfall in Krombach verletzt - Polizei sucht Zeugen

Anzeige


Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Inhalt entsperren
Weitere Informationen


Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« DezemberFebruar »


Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Inhalt entsperren
Weitere Informationen

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten