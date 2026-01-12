News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
12-Jähriger bei Verkehrsunfall in Krombach verletzt – Polizei sucht Zeugen

13. Januar 20269
(wS/ots) Kreuztal 13.01.2026 | In den frühen Morgenstunden ist es am Dienstag (13.01.2026) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 12-Jähriger leicht verletzt wurde.

Gegen 7 Uhr war ein 12-Jähriger fußläufig auf dem Weg in die Schule. Dazu wollte er einen Fußgängerüberweg vor einem Kreisverkehr in der Olper Straße überqueren. Beim Betreten des Zebrastreifens wurde der 12-Jährige von einem heranfahrenden Auto getroffen, welches seine Fahrt unvermittelt fortsetzte. Bei dem PKW soll es sich laut Zeugenaussagen um einen weißen Seat gehandelt haben.

Hinter dem Seat befand sich nach derzeitigen Ermittlungen ein schwarzer SUV, der den Unfall beobachtet hat. Nach einer kurzen Rücksprache mit dem 12-jährigen Jungen ist er dann weitergefahren.

Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, insbesondere der Fahrer des SUV, werden gebeten Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 – 0 zu melden.

Symbolfoto

