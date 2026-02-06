News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Unfall auf Supermarkt-Parkplatz: 17-jähriger Radfahrer nach Kollision mit 81-jährigem Autofahrer verletzt

6. Februar 20264
(wS/ots) Siegen 06.02.2026 | Am Donnerstagmorgen (05.02.2026) ist ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Eiserfelder Straße leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 81-jähriger Autofahrer mit seinem Ford den Parkplatz, als ein 17-jähriger Fahrradfahrer von rechts den Parkplatz überquerte. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der 17-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

Symbolfoto

