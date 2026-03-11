Drei Frauen führen die CDU Wilnsdorf – Unterstützung für Anke Fuchs-Dreisbach

(wS/cdu) Wilnsdorf 11.03.2026 | Die CDU Wilnsdorf wird künftig von drei Frauen im Vorsitz geführt. Auf ihrer Mitgliederversammlung am 9. März bestätigten die Mitglieder Claudia Krämer als Vorsitzende im Amt. Tanja Knipp wurde erneut zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, neu in diese Funktion rückte Susanne Otto auf.

Eine Veränderung gab es bei den stellvertretenden Vorsitzenden: Philipp Stahl schied aus dieser Funktion aus, da er künftig als Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat der Gemeinde Wilnsdorf tätig ist. Dem Parteivorstand bleibt er weiterhin erhalten.

Zum Schriftführer bestimmten die Mitglieder Ralf Wettlaufer, zu seinem Stellvertreter wurde Bernd Kühn gewählt.

Als Beisitzerinnen und Beisitzer gehören dem Vorstand künftig an: Jürgen Büdenbender, Meinolf Buschmann, Oliver Eßlinger, Gregor Hartmann, Martina Heinz, Jürgen Keller, Dr. Sebastian Launer, Rainer Meckel, Michael Neef, Günter Richter, Rico Schmelzer, Sandra Schmelzer und Olaf Withake.

An der Versammlung nahmen auch der heimische Bundestagsabgeordnete Benedikt Büdenbender sowie die Landtagsabgeordnete Anke Fuchs-Dreisbach teil. Büdenbender berichtete über aktuelle politische Entwicklungen aus Berlin, während Fuchs-Dreisbach über landespolitische Themen informierte.

Zugleich stellte sich der Gemeindeverband klar hinter seine Landtagsabgeordnete: Anke Fuchs-Dreisbach geht mit breiter Unterstützung aus der CDU Wilnsdorf in die Aufstellungsversammlung für die Landtagswahl im kommenden Jahr.

Die Vorsitzende Claudia Krämer betonte nach der Versammlung: „Mit unserem neuen Vorstand verbinden wir Erfahrung und neue Impulse. Gemeinsam wollen wir uns weiterhin engagiert für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in Wilnsdorf einsetzen.“

von links nach rechts: Susanne Otto, Ralf Wettlaufer, Claudia Krämer, Benedikt Büdenbender (MdB), Anke Fuchs-Dreisbach (MdL NRW), Tanja Knipp, Bernd Kühn







