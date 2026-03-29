Erneuter Feuerwehreinsatz in Kreuztal: Brennender Sperrmüll beschädigt Pkw in der Fritz-Erler-Siedlung

(wS/red) Kreuztal 29.03.2026 | Erneuter Alarm für die Feuerwehr Kreuztal: Am heutigen Sonntagnachmittag gegen 16:35 Uhr mussten die Einsatzkräfte mit Blaulicht und Martinshorn in die Fritz-Erler-Siedlung ausrücken. In der Danziger Straße war Sperrmüll in Brand gesteckt worden. Dank des geistesgegenwärtigen Handelns der Nachbarschaft konnte Schlimmeres verhindert werden.

Bewohner bekämpfen Flammen mit Feuerlöschern

Nach ersten Erkenntnissen hatten Anwohner beobachtet, wie mehrere Kinder im Bereich überquellender Müllcontainer eine dort abgestellte Wohnzimmercouch entzündeten. Das Feuer drohte schnell auf angrenzende Bereiche überzugreifen. Mehrere Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses reagierten sofort: Sie holten Feuerlöscher aus dem Gebäude und begannen mit der Brandbekämpfung.

Es gelang ihnen, die Flammen so weit unter Kontrolle zu bringen, dass die eintreffende Feuerwehr lediglich noch Nachlöscharbeiten durchführen musste. Trotz des schnellen Eingreifens entstand Sachschaden: Ein geparkter Audi wurde im Frontbereich durch die Flammen und Hitzeentwicklung stark beschädigt. Dem Fahrzeughalter gelang es gerade noch, seinen Wagen einige Meter von der Brandstelle wegzufahren, um einen noch größeren Schaden zu vermeiden.

Polizei ermittelt gegen mutmaßliche Brandstifter

Vor Ort verdichteten sich die Hinweise auf die Verursacher. Zeugen berichteten von drei Jungen, die bei der Tat beobachtet wurden. Eine Anwohnerin gab an, das Geschehen fotografisch festgehalten zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rechtliche Konsequenzen bei Brandstiftung

Sollte die Tat nachgewiesen werden, hat dies für die Beteiligten sowie deren Erziehungsberechtigte ernsthafte Folgen:

Strafrechtlich: Kinder unter 14 Jahren sind zwar strafunmündig, jedoch können das Jugendamt eingeschaltet und erzieherische Maßnahmen angeordnet werden. Jugendliche ab 14 Jahren müssen mit einem Strafverfahren wegen Brandstiftung rechnen.

Kinder unter 14 Jahren sind zwar strafunmündig, jedoch können das Jugendamt eingeschaltet und erzieherische Maßnahmen angeordnet werden. Jugendliche ab 14 Jahren müssen mit einem Strafverfahren wegen Brandstiftung rechnen. Zivilrechtlich: Hier greift die Haftung für den entstandenen Schaden (z. B. am beschädigten Pkw oder der Einsatz der Feuerwehr). Die Aufsichtspflicht der Eltern steht hier im Fokus. Wurde diese verletzt, können die Erziehungsberechtigten für die Schadenssummen in voller Höhe haftbar gemacht werden.

Unmut in der Siedlung wächst

Der Vorfall befeuert eine ohnehin angespannte Stimmung in der Fritz-Erler-Siedlung. Anwohner berichten von einer zunehmenden Verwahrlosung des Wohnumfeldes. Die Beschwerden über illegal entsorgten Unrat, Essensreste auf Gehwegen und vermüllte Grünflächen häufen sich. Neben den hygienischen Zuständen und Umweltdelikten sorgt auch die prekäre Parkplatzsituation regelmäßig für Frust unter den Bewohnern. Der heutige Brand wird von vielen als trauriger Höhepunkt einer Entwicklung gesehen, die dringend ein Eingreifen von Verwaltung und Vermieter erfordert.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de – siehe auch: Wenn Gedankenlosigkeit zum Feuerwehreinsatz führt