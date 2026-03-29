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Gasalarm in Siegen: Polizei sperrt Uni-Gelände weiträumig ab – Feuerwehr im Großeinsatz

29. März 20267
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(wS/red) Siegen 29.03.2026 | Großaufgebot an der Uni Siegen: Gasalarm am Sonntagabend. Am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr wurde an der Universität Siegen in der Adolf Reichwein Straße Gasgeruch gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten daraufhin mit einem Großaufgebot an Fahrzeugen zum Einsatzort. Trotz intensiver Suche konnte bisher ( 20:50 Uhr) kein Gasaustritt lokalisiert werden; Messungen blieben ebenfalls negativ.

Aufgrund der weitläufigen Umgebung sperrt die Polizei den Bereich weiträumig ab, während die Feuerwehr weiter nach einem möglichen Leck sucht. Auch der Rettungsdienst ist vorsorglich vor Ort. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Laut Polizeiangaben könnte der Einsatz noch längere Zeit andauern.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

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