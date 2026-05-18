370.000 Euro und ein gutes Gefühl: Förderverein des Diakonie Klinikums Jung-Stilling feiert 25-jähriges Bestehen

(wS/dia) Siegen 18.05.2026 | 25 Jahre Einsatz für das Wohl der Patientinnen und Patienten – und eine Bilanz, die sich sehen lassen kann: Rund 370.000 Euro hat der Förderverein des Diakonie Klinikums Jung-Stilling in Siegen seit seiner Gründung gesammelt. Doch Vorsitzender Hans-Werner Bieler denkt dabei weniger an Zahlen als an ein Gefühl: das Glück, etwas für andere möglich zu machen.

Gefeiert wurde das Jubiläum jüngst in der Cafeteria des Klinikums – im Kreis von Chefärzten, Leitungskräften, langjährigen Unterstützern und Gästen, darunter auch der Schwesterverein aus dem Diakonie Klinikum Bethesda. Der Abend stand weniger im Zeichen der Rückschau als im Zeichen dessen, was in den vergangenen Jahren konkret gelungen ist.

Zwei Projekte, die für sich sprechen

Besonders eindrucksvoll zeigte sich die Arbeit des Vereins im Jubiläumsjahr. Zwei Anschaffungen stehen sinnbildlich für das diakonische Selbstverständnis: ein mobiles Ultraschallgerät für den Kreißsaal, das bei Komplikationen unter der Geburt zusätzliche Sicherheit gibt – und ein spezielles Trainingsgerät für geriatrische Patienten, das ihnen hilft, schneller wieder mobil zu werden. Ein Projekt für die Jüngsten, eines für die Älteren. In jeder Lebensphase steht der Mensch im Mittelpunkt.

Die Resonanz auf die Spendenaufrufe war überwältigend: Allein in den vergangenen Monaten konnten mehr als 30.000 Euro gezielt für diese Projekte eingeworben werden. Zusammen mit Rücklagen aus dem Vorjahr wurden beide Vorhaben bereits im ersten Quartal 2026 realisiert. Insgesamt investierte der Förderverein im Jubiläumsjahr sogar 50.000 Euro – genug, um zusätzlich drei Transportstühle für das Foyer anzuschaffen, eine praktische Hilfe für die Grünen Damen und Herren im Klinikalltag.

Schnelle Wege, offener Austausch

Hinter all dem steht ein engagiertes Team: Neben Hans-Werner Bieler gehören Manfred Jakob, Dr. Margrit Prohaska-Hoch und Jutta Aulmann dem Vorstand an. Im Beirat wirken Verwaltungsdirektor Jan Meyer, Pfarrer i.R. Hans-Werner Schmidt und Fundraising-Referentin Dr. Tabea Stoffers mit.

Meyer lobte besonders die unkomplizierte Abstimmung und die schnellen Entscheidungen, wenn auf Stationen akuter Bedarf entsteht. Sein Dank galt dabei ausdrücklich allen, die den Verein in den vergangenen 25 Jahren geprägt haben – nicht nur den aktuell Aktiven.

Geschäftsführer Dr. Josef Rosenbauer fand klare Worte der Anerkennung: „Besser geht’s nicht. Ein Projekt für die jüngsten Patienten, eines für die älteren – genau das ist es, was uns als Diakonie ausmacht. Wir begleiten Menschen in allen Lebensphasen, mit Respekt, Fürsorge und dem Anspruch, medizinische Qualität und menschliche Nähe zu verbinden.“ Der Einsatz des Fördervereins sei gerade in der heutigen Zeit unverzichtbar.

Neue Mitglieder gesucht

Wie viele Vereine steht auch der Stilling-Förderverein vor der Herausforderung, neue Mitstreiter zu gewinnen. Sowohl Meyer als auch Rosenbauer warben eindringlich für eine Mitgliedschaft – denn schon mit einem vergleichsweise kleinen Beitrag könne man Teil dieses Engagements werden. Rosenbauer mit einem Augenzwinkern: „An diesem besonderen Glück des Schenkens teilhaben.“

Den emotionalen Abschluss des Abends setzten Sektionsleiterin Dr. Julia Hartmann und Stationsleitung Stefanie Abele von der Palliativstation: Sie überreichten den Vorstands- und Beiratsmitgliedern kleine Gläschen mit selbst hergestelltem Handbalsam – ein persönliches Geschenk aus dem Klinikalltag. Eine Geste, die mehr sagte als viele Worte.

Was den Förderverein seit 25 Jahren trägt, lässt sich letztlich nicht in Summen ausdrücken – sondern in dem Gefühl, gemeinsam etwas Gutes zu tun.

Foto: Der Förderverein des Diakonie Klinikums Jung-Stilling freut sich über ein starkes Spendenergebnis im Jubiläumsjahr. Im Bild von links: Manfred Jakob, Hans-Werner Bieler, Jutta Aulmann und Dr. Margrit Prohaska-Hoch. (Foto: Diakonie in Südwestfalen)