TSG Helberhausen bei Deutscher Ultratrail-Meisterschaft im Allgäu: Melise Roth wird Vize-Deutsche Meisterin

(wS/tsg) Hilchenbach 18.05.2026 | Gleich mehrere Athletinnen und Athleten der TSG Helberhausen haben beim Mountainman Nesselwang XXL im Allgäu an den Deutschen Meisterschaften im Ultratrail teilgenommen – und kehrten mit beeindruckenden Ergebnissen aus dem Gebirge zurück. Starten taten sie unter der Flagge der LG Kindelsberg.

Die Strecke hatte es in sich: 70 Kilometer und rund 4.000 Höhenmeter durch die Allgäuer Bergwelt. Bereits am Freitag reisten Melise Roth, Dominic Mues, Daniel Fleischer, Sebastian Schulz und Manuel Tuna nach Nesselwang, um sich auf den Wettkampf vorzubereiten.

Regen und Gewitter statt Sonnenschein

Der Startschuss fiel am Samstagmorgen um 6 Uhr – und das bei alles anderen als idealen Bedingungen. Statt des angekündigten Sonnenscheins empfingen Regen und Gewitter die mehr als 300 Starterinnen und Starter. Viele Passagen der Strecke waren nass und rutschig, vor allem bergab war höchste Konzentration gefragt. Im Verlauf des Tages besserte sich das Wetter jedoch zunehmend, sodass die Läuferinnen und Läufer schließlich auch die beeindruckende Bergkulisse in vollen Zügen genießen konnten.

Melise Roth holt Silber bei der DM

Das Highlight aus Sicht der TSG Helberhausen lieferte Melise Roth. Nach 10 Stunden, 10 Minuten und 40 Sekunden überquerte sie die Ziellinie und belegte in der Altersklasse W20 den zweiten Platz – womit sie sich den Titel der Vize-Deutschen Meisterin sicherte.

Dominic Mues zeigte ebenfalls eine starke Leistung und kam nach 9:46:45 Stunden ins Ziel. Manuel Tuna folgte nach 10:13:54 Stunden und landete in seiner Altersklasse M60 auf Rang vier. Daniel Fleischer absolvierte bei seinem ersten Ultratrail im alpinen Gelände die volle Distanz und überquerte nach 11:58:33 Stunden erfolgreich die Ziellinie – eine bemerkenswerte Leistung für ein Debüt auf dieser Streckenart.

Sebastian Schulz entschied sich für die Kurzdistanz über 22 Kilometer mit rund 1.300 Höhenmetern und meisterte auch diese Herausforderung erfolgreich.

Begeisterung trotz aller Strapazen

Neben den sportlichen Ergebnissen blieb den Teilnehmenden vor allem die besondere Atmosphäre der Veranstaltung in Erinnerung: die professionelle Organisation, die anspruchsvolle Streckenführung und das einmalige Erlebnis des Laufens in den Bergen. Nach einer kurzen Erholungsphase richten sich die Blicke der Athletinnen und Athleten der TSG Helberhausen bereits wieder auf die nächsten sportlichen Ziele.

Fotos: Verein