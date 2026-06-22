Pflegebedürftig – was nun? Orientierung im Pflegedschungel

(wS/hi) Hilchenbach 22.06.2026 | Eine Pflegebedürftigkeit tritt häufig unerwartet ein und wirft viele Fragen auf: Welche Unterstützung gibt es? Wie wird ein Pflegegrad beantragt? Welche Leistungen stehen Betroffenen und Angehörigen zu?

In dieser Infoveranstaltung am Mittwoch, 24.Juni 15:00 Uhr im kmd, Bernhard-Weiss- Platz 6 in Hilchenbach erhalten Interessierte einen verständlichen Überblick über die Pflegeversicherung, die Pflegegrade sowie die verschiedenen Leistungsansprüche.

Schritt für Schritt wird erläutert, welche Hilfen zur Verfügung stehen und wie diese sinnvoll genutzt und kombiniert werden können.

Darüber hinaus informiert die Referentin über die aktuellen Entwicklungen in der Pflegepolitik und stellt die geplanten Änderungen der Pflegereform 2027 vor. Dabei werden Chancen, Herausforderungen und mögliche Auswirkungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen verständlich eingeordnet.

Der Kurs bietet Raum für Fragen, praktische Beispiele aus dem Alltag und den Austausch mit anderen Betroffenen. Ziel ist es, Sicherheit im Umgang mit dem Pflegesystem zu gewinnen und individuelle Unterstützungsmöglichkeiten besser kennenzulernen.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

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