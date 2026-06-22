Quad-Fahrer nutzt Busspur und kollidiert mit Auto-Fahrerin

(wS/ots) Siegen 22.06.2026 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es an der Kreuzung Weidenauer Straße/ Poststraße in Weidenau zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 28-Jähriger leicht verletzt wurde.
Ersten Erkenntnissen nach war ein 28-jähriger Quad-Fahrer gegen 00:25 Uhr verbotswidrig auf der Umweltspur von Weidenau in Richtung Siegen unterwegs. Im Kreuzungsbereich Weidenauer Straße/ Poststraße wollte eine 18-jährige Audi-Fahrerin von der Weidenauer Straße in die Poststraße abbiegen. Sie übersah den von rechts kommenden Quad-Fahrer. Es kam zur Kollision. Der 28-Jährige verletzte sich dabei leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ersten Schätzungen nach beläuft sich dieser auf ca. 6000 Euro. Das Quad war nicht mehr fahrbereit.
Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.
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