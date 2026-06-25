Schützenfest in Littfeld: Königsschießen, Stadtkaiserschießen und Jedermann-Wettbewerb am 27. Juni

(wS/red) Kreuztal – Littfeld 25.06.2026 | Der Schützenverein Littfeld 1867 e.V. lädt am heutigen Samstag, 27. Juni 2026, zum Schützenfest auf das Vereinsgelände „In der Limbach“, Schützenstraße 51 in Littfeld. Willkommen sind neben den Vereinsmitgliedern ausdrücklich alle Gäste, die das traditionelle Vogelschießen und das gemeinschaftliche Beisammensein miterleben möchten.
📅 Samstag, 27. Juni 2026
📍 Schützenhaus „In der Limbach“, Schützenstr. 51, Littfeld
🕒 15:00 Uhr – Königsschießen
🕒 16:30 Uhr – Stadtkaiserschießen
🕒 18:00 Uhr – Jedermann-Königsschießen (ab 18 J., Startgeld 7 €)
Den Auftakt macht um 15:00 Uhr das Königsschießen des Vereins. Um 16:30 Uhr folgt das Stadtkaiserschießen – dabei treten die ehemaligen Schützenkönige der sechs Kreuztaler Schützenvereine gegeneinander an. Um 18:00 Uhr startet schließlich das beliebte Jedermann-Königsschießen: Wer mindestens 18 Jahre alt ist und selbst auf den Holzvogel anlegen möchte, ist herzlich eingeladen – das Startgeld beträgt 7 Euro.
Für das leibliche Wohl sorgen kühle Getränke und Gegrilltes. Nach dem Schießen klingt der Abend in geselliger Runde mit Musik aus der Box aus.
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