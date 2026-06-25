Deutscher Bauerntag in Freiburg: Delegierte aus Siegen-Wittgenstein und Südwestfalen mit starken Eindrücken

(wS/wlv) Kreuztal 25.06.2026 | Unter dem Motto „Landwirtschaft stärken – Versorgung sichern“ hat am Mittwoch, 24. Juni, der Deutsche Bauerntag des Deutschen Bauernverbandes (DBV) in Freiburg begonnen. Rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen zur zweitägigen Veranstaltung – darunter auch rund 40 Vertreterinnen und Vertreter aus Westfalen-Lippe, die Bauernverband, Landjugend und Landfrauen repräsentieren. Im Mittelpunkt der Tagung standen die Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe, die Versorgungssicherheit und die künftige Ausrichtung der Agrarpolitik.

Stimmen aus Südwestfalen

Die Delegierten aus der Region kehrten mit eindrücklichen Beobachtungen zurück. Dr. Christina Große-Frericks aus dem Märkischen Kreis hob hervor, was sie in diesem Jahr besonders auffiel: „Auffällig ist für mich in diesem Jahr, dass tatsächlich die Sicherung der Ernährung der Menschen in Deutschland so prominent in den Mittelpunkt gestellt wurde – das sollte uns allen ein Zeichen sein.“ Für sie gehört dazu auch eine ehrliche Abwägung: „Naturschutz nicht automatisch über die Ziele der Landwirtschaft zu stellen. Hier ist eine Abwägung auf Augenhöhe erforderlich.“

Henner Braach aus Siegen-Wittgenstein, Vorsitzender des WLV-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein und Vizepräsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes (WLV), nahm vor allem eines mit: „Das mehr als deutliche Bekenntnis zur Demokratie hat 2026 eine wichtige Bedeutung. Diese Haltung war anscheinend früher selbstverständlich und musste so nicht als Signal an die Bevölkerung extra formuliert werden.“

Ulrich Brinckmann, WLV-Kreisverbandsvorsitzender im Märkischen Kreis, sieht die Landwirtschaft zunehmend im globalen Zusammenhang: „Dass der Weltmarkt unser Leben zunehmend bestimmt, wissen wir Landwirte schon lange – jetzt spüren alle die Zusammenhänge. Das wurde hier in Freiburg stark thematisiert: Die Landwirtschaft ist nicht mehr allein gebeutelt.“

Michael Richard, Vorsitzender des WLV-Kreisverbandes Olpe, verwies auf den starken europäischen Akzent des Bauerntages: „In Freiburg wurde durch die Rede des französischen Bauernpräsidenten Franck Sander der europäische Gedanke deutlich. Europäische Politik stand im Mittelpunkt. Die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur wurde sehr kritisch gesehen.“

Freiburger Erklärung verabschiedet

Der Deutsche Bauernverband verabschiedete in Freiburg eine gemeinsame Erklärung, in der die Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft für Deutschland unterstrichen wird. Darin wird die Branche als tragende wirtschaftliche Säule beschrieben, die Arbeit für jeden zehnten Erwerbstätigen in Deutschland sichert und rund 80 Prozent der Landesfläche bewirtschaftet und pflegt. Die vollständige Freiburger Erklärung ist unter bauernverband.de abrufbar.

Die südwestfälischen Delegierten beim Deutschen Bauerntag 2026 in Freiburg (v.l.): Henner Braach (WLV-Kreisverbandsvorsitzender Siegen-Wittgenstein und WLV-Vizepräsident), Ulrich Brinckmann (WLV-Kreisverbandsvorsitzender Märkischer Kreis), Dr. Christina Große-Frericks (2. Vorsitzende MK und WLV-Botschafterin „Zukunftsbauern“), Dietmar Trimpop (Delegierter MK) und Michael Richard (Vorsitzender Olpe).

Foto: WLV / Frauke Froning