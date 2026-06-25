Repair Café Hilchenbach: Kaputte Geräte reparieren statt wegwerfen – nächster Termin am 27. Juni

(wS/hi) Hilchenbach 25.06.2026 | Wer zu Hause einen kaputten Toaster, einen defekten Wasserkocher oder ein anderes defektes Kleingerät stehen hat, ist am Samstag, 27. Juni, genau richtig beim Repair Café Hilchenbach. Von 13 bis 15 Uhr öffnet das beliebte Angebot seine Türen in den KlimaWelten Hilchenbach, Kirchweg 17.
Unter dem Motto „Gemeinsam reparieren, statt wegwerfen“ bietet das Repair Café eine Plattform, um defekte Gegenstände wieder zum Leben zu erwecken – und damit gleichzeitig einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten. Erfahrene Reparatur-Expertinnen und -Experten stehen dabei mit Rat und Tat zur Seite. Wer möchte, kann selbst Hand anlegen und lernen, wie sich kaputte Dinge wieder instand setzen lassen.
Neben dem Reparieren bleibt wie immer auch Zeit für gemütliche Gespräche bei Kaffee, Getränken und Kuchen.
Auf einen Blick:
📅 Samstag, 27. Juni 2026
🕐 13:00 – 15:00 Uhr
📍 KlimaWelten Hilchenbach, Kirchweg 17
Gemeinsam an der Reparatur – beim Repair Café Hilchenbach packen Besucher und Experten gemeinsam an. | Foto: Repair Café HilchenbachWerbepartner der Region – Anzeige
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