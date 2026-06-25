Ferienspiele Burbach 2026: Bunt, spannend, für alle – Programm und Anmeldung ab 29. Juni online

(wS/bu) Burbach 25.06.2026 | Die Sommerferien rücken näher – und mit ihnen die Ferienspiele der Gemeinde Burbach. Auch in diesem Jahr erwartet Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Gemeindegebiet ein abwechslungsreiches Programm aus Ausflügen, kreativen Projekten, Sport und gemeinsamen Erlebnissen. Die Anmeldung startet am Montag, 29. Juni 2026, ab 17 Uhr.

Organisiert werden die Ferienspiele wie gewohnt vom Jugendtreff Burbach/Holzhausen in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und der Gemeinde Burbach. Eingeladen sind alle Kinder und Jugendlichen aus Burbach, die Lust auf Spaß, Abenteuer und Gemeinschaft haben.

Highlights: Phantasialand und Kasematten Dillenburg

Das Programm bietet eine bunte Mischung: Neben kreativen und sportlichen Angeboten stehen auch in diesem Jahr besondere Ausflugsziele auf dem Plan. Zu den Highlights zählen unter anderem eine Fahrt ins Phantasialand sowie ein Besuch der Kasematten in Dillenburg. Welche weiteren Aktionen auf die Kinder und Jugendlichen warten, zeigt das vollständige Programm ab dem 29. Juni online.

So läuft die Anmeldung

Ab Montag, 29. Juni 2026, um 17 Uhr können sich Interessierte unter www.unser-ferienprogramm.de/burbach/index.php für die einzelnen Angebote anmelden. Die Ferienspiele finden in den Zeiträumen der NRW-Schulferien statt.

Grafik: Katholisches Jugendwerk Förderband

Auf einen Blick:

📅 Anmeldung ab Montag, 29. Juni 2026, ab 17:00 Uhr

🌐 www.unser-ferienprogramm.de/burbach/

🎯 Für alle Kinder und Jugendlichen der Gemeinde Burbach

📅 Ferienspiele finden in den NRW-Schulferienzeiten statt