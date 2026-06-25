Familiennachmittag Burbach verschoben: Neuer Termin ist Dienstag, 7. Juli – mit GPS-Tour und Grillen

(wS/bu) Burbach 25.06.2026 | Der monatliche Familiennachmittag des Familienbüros Burbach findet in diesem Monat nicht wie gewohnt am letzten Dienstag im Monat statt. Das Angebot der Gemeinde wird vom 30. Juni auf Dienstag, 7. Juli 2026, verschoben.
Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Alten Vogtei, Ginnerbach 2, in Burbach. Von dort aus startet zunächst eine GPS-Tour. Anschließend gibt es ein gemeinsames Abschlussgrillen vor den NRW-Sommerferien – ein festes Ende ist diesmal nicht geplant.
Für diesen Familiennachmittag ist eine Anmeldung erforderlich – per E-Mail an a.usung@burbach-siegerland.de oder per WhatsApp an 0175 – 69 21 000.Werbepartner der Region – Anzeige
In eigener Sache
Immer für Sie vor Ort — Ihr wirSiegen-Team
Wir sind rund um die Uhr für Sie in Siegen und der Region unterwegs. Dabei berichten wir völlig unabhängig — keiner Partei und keinem Konzern verpflichtet, nur Ihnen als Leser. Uns ist wichtig, dass alle Nachrichten für jeden Bürger frei zugänglich bleiben: komplett ohne Bezahlschranke, kostenlos für alle. Recherche, Fotos vor Ort, Technik und Deutschlands sagenhaft günstiger Super-Sprit 😉 kosten uns allerdings einiges an Zeit und Geld. Wenn Sie schätzen, was wir machen, motiviert uns ein kleiner Beitrag riesig — und hilft uns, weiter dranzubleiben. Schon der Preis eines Kaffees zählt.
Beträge für Handys, Autos und Mehrfamilienhäuser gehen natürlich auch 😉
Sicher per PayPal · auch ohne PayPal-Konto · einmalig oder regelmäßig
Und ganz gleich, ob mit oder ohne Beitrag — schön, dass Sie wirSiegen lesen. 💙