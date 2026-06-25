Familiennachmittag Burbach verschoben: Neuer Termin ist Dienstag, 7. Juli – mit GPS-Tour und Grillen

(wS/bu) Burbach 25.06.2026 | Der monatliche Familiennachmittag des Familienbüros Burbach findet in diesem Monat nicht wie gewohnt am letzten Dienstag im Monat statt. Das Angebot der Gemeinde wird vom 30. Juni auf Dienstag, 7. Juli 2026, verschoben.

Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Alten Vogtei, Ginnerbach 2, in Burbach. Von dort aus startet zunächst eine GPS-Tour. Anschließend gibt es ein gemeinsames Abschlussgrillen vor den NRW-Sommerferien – ein festes Ende ist diesmal nicht geplant.

Für diesen Familiennachmittag ist eine Anmeldung erforderlich – per E-Mail an a.usung@burbach-siegerland.de oder per WhatsApp an 0175 – 69 21 000.