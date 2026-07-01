Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Martin-Luther-Straße: Zimmerbrand-Alarm entpuppt sich als Fehlalarm

(wS/red) Kreuztal 01.07.2026 | Am Mittwochabend gegen 20:40 Uhr eilten Feuerwehr Kreuztal, Rettungsdienst und Polizei in die Martin-Luther-Straße nach Kreuztal. Grund war die Meldung eines Zimmerbrands in einer Mehrfamilienanlage neben der Kreuzkirche.
Innerhalb kürzester Zeit trafen Rettungsdienst und Feuerwehr samt Drehleiter an der Einsatzstelle ein. Und fast genauso schnell konnten sie wieder abrücken: Wie sich herausstellte, hatte lediglich Asche in einem überfüllten Aschenbecher etwas gequalmt – was zunächst auf einen Zimmerbrand hatte schließen lassen.
Der entsprechende Bewohner der Wohnung nahm den Einsatz ganz gelassen. An der frischen Luft vor dem Haus sitzend, verfolgte er das Geschehen. Die Feuerwehr überprüfte die Lage vor Ort: Es war kein Feuer entstanden, und – das Wichtigste – niemand wurde verletzt.
Insgesamt waren 32 Einsatzkräfte von Feuerwehr Kreuztal, sowie Rettungsdienst und Polizei vor Ort im Einsatz.
Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.deWerbepartner der Region – Anzeige
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