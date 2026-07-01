„Hilchenbach.de“ in frischem Gewand: Stadtverwaltung präsentiert neue Homepage

(wS/hi) Hilchenbach 01.07.2026 | Aussagekräftige Bilder, bürgernahe Inhalte und Aktualität – darauf setzt die neue Homepage der Stadt Hilchenbach, die am 1. Juli online gegangen ist.

Auf der Startseite werden die Besucherinnen und Besucher mit einer Luftaufnahme der Ginsburg, dem markanten Wahrzeichen von Hilchenbach, begrüßt. Die Website orientiert sich am Corporate Design der Stadt am Rothaarsteig und ist in den gewohnten Logo-Farben gelb, blau und grün gestaltet. Außerdem wurde die Hilchenbacher „Skyline“, die auf zahlreichen städtischen Werbemitteln zu sehen ist, eingearbeitet.

Acht sogenannte „Schnelleinstiege“, wie „Termin machen“, „Abfallkalender online“ oder „Wasser und Abwasser“ sorgen auf der Startseite dafür, dass wichtige Themen schnell gefunden werden. Außerdem geben das Meldungsverzeichnis und der Veranstaltungskalender einen Einblick in das vielfältige Leben in Hilchenbach und Umgebung. Dieses zeigt auch der Imagefilm „Hilchenbach von oben“, der ebenfalls auf der Startseite eingebaut ist. Neu ist ein „Counter“, der zurzeit die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach zählt.

Ein verschlanktes Menü mit sechs Hauptkategorien und eine verbesserte Suchfunktion sorgen zukünftig für Übersichtlichkeit. Diese war auch dem zuständigen Projektteam der städtischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wichtig:

„Wir wollten die sehr umfangreichen Aufgaben und Themen, die wir als Stadtverwaltung bedienen, für die Menschen anschaulich und bürgernah darstellen“, betonen Patricia Heidel, Jana Müller und Sonja Rötz. Passend dazu gibt es auf der Website vielfältige graphische neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel Themenboxen aus Bildern und passende „Icons“ zu verschiedenen Themen.

Letztere sind auch für die Barrierefreiheit wichtig. Ein großes Thema, das es auch für die Stadt Hilchenbach Schritt für Schritt umzusetzen gilt. Als Hilfsmittel steht auf der Website dazu zukünftig das Assistenztool „Eye-Able“ zur Verfügung.

Es bietet für die Nutzenden visuelle Hilfsmöglichkeiten. Zum Beispiel können die Schriftgröße angepasst und Bilder ein- oder ausgeblendet werden. Eine Übersetzung in Einfache Sprache ist ebenfalls möglich.

Die Neuauflage des stätischen Internet-Auftritts wurde über mehrere Monate vorbereitet. „Vor allem das Sortieren und Aktualisieren von Daten hat uns lange begleitet und wird auch dauerhaft ein Thema bleiben“, berichtet das Projektteam.

„Auch im Live-Betrieb wird noch die eine oder andere Aktualisierung notwendig sein. Die Inhalte unserer Homepage bleiben in Bewegung – so wie auch Hilchenbach selbst als lebendige Stadt“.



Aussagekräftige Bilder, bürgernahe Inhalte und Aktualität – darauf setzt die neue

Homepage der Stadt Hilchenbach, die am 1. Juli online gegangen ist.

Auf der Startseite werden die Besucherinnen und Besucher mit einer Luftaufnahme

der Ginsburg, dem markanten Wahrzeichen von Hilchenbach, begrüßt.