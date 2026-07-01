Schwarzer VW Passat in Arfeld gestohlen – Polizei prüft Zusammenhang mit versuchtem Baggerdiebstahl

(wS/ots) Bad Berleburg 01.07.2026 | Im Bad Berleburger Ortsteil Arfeld ist von Sonntag auf Montag ein schwarzer VW Passat gestohlen worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein war der VW Passat mit Siegener Kennzeichen und einer Erstzulassung von 2022 seit Sonntagabend gegen 18:00 Uhr auf einem Feldweg neben der Straße „Alte Feld“ abgestellt. Am Montagnachmittag gegen 14:20 Uhr stellte ein 28-Jähriger fest, dass das Fahrzeug nicht mehr an seinem Abstellort stand.

Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit einem weiteren Vorfall in unmittelbarer Nähe. Bereits zwei Stunden vor der Feststellung des Autodiebstahls hatten bislang unbekannte Tatverdächtige versucht, in einem nahegelegenen Bereich einen Bagger zu entwenden. Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats.

Zeugen, die im Bereich der Straße „Alte Feld“ in Arfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02751/909-3521 bei der Polizei zu melden.