Einbruch in Grundschule Eichen: Täter durchwühlen Räume und stehlen Tresor

(wS/ots) Kreuztal 01.07.2026 | In der Nacht von Montag auf Dienstag sind ein oder mehrere unbekannte Täter in die Grundschule in Eichen eingebrochen. Dabei verursachten sie einen erheblichen Sachschaden, der nach Polizeiangaben im mittleren vierstelligen Eurobereich liegt.

Wie die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mitteilt, hatten die letzten Berechtigten den Gebäudekomplex gegen 20:00 Uhr am Montagabend verlassen. Am Dienstagmorgen gegen 06:45 Uhr wurde der Einbruch dann festgestellt. Die Täter waren gewaltsam in die Schule eingedrungen und hatten im Inneren zahlreiche Räume betreten. Schränke und Schubladen wurden durchwühlt, auch dabei gingen die Einbrecher gewaltsam vor.

Aus einem der Zimmer entwendeten die Täter einen Tresor. Dieser dürfte nach ersten Erkenntnissen der Polizei jedoch leer gewesen sein. Ob weiteres Diebesgut gestohlen wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten prüfen dabei auch einen möglichen Zusammenhang mit weiteren Einbrüchen in der jüngeren Vergangenheit. In einer Gaststätte am Kindelsberg und einem Kindergarten in Kreuztal war ebenfalls eingebrochen worden. In beiden Fällen hatten die Täter zudem durch das Aufdrehen von Wasseranschlüssen jeweils einen hohen Wasserschaden verursacht.

Hinweise zu dem Einbruch in die Eichener Grundschule nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02732/909-0 entgegen.

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