65-Jährige Frau verstirbt auf Parkbank in der Siegener Oberstadt

(wS/ots) Siegen 01.07.2026 | Am gestrigen Montagnachmittag (30. Juni) ist eine 65-jährige Frau auf einer Parkbank in der Siegener Oberstadt verstorben.

Die Frau soll nach bisherigen Erkenntnissen bereits zuvor von mehreren Personen angesprochen worden sein, ob sie Hilfe benötigen würde. Das habe die Frau jedoch immer verneint.

Gegen kurz vor 14:30 Uhr alarmierte dann eine Frau die Rettungsleitstelle, da die 65-Jährige scheinbar bewusstlos auf der Parkbank zusammengesackt war. Die eintreffenden Rettungskräfte versuchten erfolglos, die Frau zu reanimieren.

Die Kriminalpolizei übernahm umgehend die Ermittlungen. Nach jetzigem Ermittlungstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor und die Polizei geht von einem internistischen / medizinischen Notfall aus. Der Leichnam der Verstorbenen wurde zunächst beschlagnahmt.