Langenholdinghausen: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf der Olper Straße

(wS/red) Siegen – Langenholdinghausen 01.07.2026 | Gegen 10:50 Uhr ist es am heutigen Mittwoch auf der Olper Straße in Langenholdinghausen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen wurden dabei verletzt, eine davon schwer. Der Rettungshubschrauber Christoph 25 der ADAC Luftrettung war im Einsatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war eine 59-jährige Polo-Fahrerin auf der Olper Straße in Richtung Geisweid unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem BMW zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 59-jährige Polo-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr musste die Fahrerin mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Wrack befreien. Dabei wurden die Fahrertür und die B-Säule des Polos entfernt. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine 61-jährige Insassin des BMW wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war vor Ort im Einsatz. Neben der Berufsfeuerwehr Siegen rückten auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Freudenberg, Meiswinkel und Langenholdinghausen an. Zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Rettungshubschrauber Christoph 25 waren ebenfalls vor Ort. Die Polizei war mit mehreren Beamten im Einsatz.

Die Olper Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen vollständig gesperrt werden. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 30.000 Euro.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de