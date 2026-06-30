News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

Abschluss der Bauarbeiten im Ruinener Weg: Überwachung der Parkzeit

30. Juni 20261.4k
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/hi) Hilchenbach 30.06.2026 | Die Bauarbeiten im Ruinener Weg konnten nun nach langer Bauphase
abgeschlossen werden.
Die Verkehrsschilder für den ruhenden Verkehr sind ebenfalls aufgestellt worden. In diesem Zusammenhang macht die Stadt Hilchenbach darauf aufmerksam, dass ab sofort in dem Ruinener Weg und in der Dammstraße das Parken mit Parkscheibe in den gekennzeichneten Flächen nur für bis zu zwei Stunden erlaubt ist. Die Stadt Hilchenbach wird die Einhaltung dieser Beschränkung regelmäßig kontrollieren.

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag 45 Millionen Euro investiert: Siegen eröffnet erweiterte Kläranlage am Goldammerweg

Anzeige

Archivkalender

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten