39-jährige Frau bei Auffahrunfall verletzt

(wS/ots) Kreuztal 25.05.2018 | Am Donnerstagmorgen (24.05.2018) um 07:20 Uhr ereignete sich an der Anschlussstelle Kreuztal auf die HTS ein Auffahrunfall.

Eine 39-Jährige war mit ihrem BMW von der Hauptkreuzung kommend auf die Zufahrt zur HTS in Richtung Olpe abgebogen und musste dort anhalten. Ein hinter ihr fahrender 60-jähriger BMW-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und krachte in das Heck des vor ihm stehenden Autos. Bei dem Unfall zog sich die 39-Jährige leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte lieferten sie in ein Krankenhaus ein. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 6500 Euro.

