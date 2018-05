Ab Dienstag „Freie Fahrt“ zwischen Freudenberg/Büschergrund und Wenden/Löffelberg

(wS/red) Freudenberg/Olpe 28.05.2018 | Die Regionalniederlassung Südwestfalen teilt mit, dass die L512 zwischen Freudenberg/Büschergrund und Wenden/Löffelberg im Laufe des morgigen Dienstags (29.05.) wieder für den Verkehr frei gegeben wird.

Das Land NRW hat mit Abschluss dieser Instandsetzung rund 2 Mio. Euro in diesem und im letzten Jahr in die Erneuerung der Fahrbahn der L512 in der Ortslage Büschergrund und der freien Strecke bis nach Löffelberg investiert. Somit wird eine freie Fahrt auf der L512 zwischen Kirchen, Freudenberg und Olpe wieder möglich sein.

.

