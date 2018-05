Gaffer beleidigen Rettungsdienst und Feuerwehr

(wS/mg) Siegen 29.05.2018 | Am Montagmorgen kam es auf der Hts in Siegen zu einem schweren Verkehrsunfall ( wir berichteten ). Der Unfall ereignete sich fast direkt unter der Fußgängerbrücke Tiergarten, sodass Gaffer einen perfekten Blick auf die Unfallstelle hatten. Während die Rettungskräfte unten in der Hitze alle Hände voll damit zu tun hatten die schwerverletzte Frau schnell, aber auch patientenschonend aus ihrem PKW zu befreien, versammelten sich oben auf der Fußgängerbrücke die Schaulustigen. Immer wieder wurden diese vom Rettungsdienst und anderen Einsatzkräften weggeschickt. Dieser Aufforderung kamen einige nicht nach – im Gegenteil – es wurden Mittelfinger in Richtung des Rettungsdienstes gezeigt. Einige gingen sogar in die Hocke, um noch bessere Sicht auf die verletzte Person zu haben.

