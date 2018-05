Streit zwischen Mountainbikefahrer und Pkw-Fahrerin eskalierte

(wS/ots) Siegen 29.05.2018 | Bereits am vergangenen Freitagmittag (25.05.2018), gegen 12.45 Uhr, kam es in der Weidenauer Amalienstraße, zwischen Kreisklinikum und Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium, zu einem Vorfall zwischen einer 55-jährigen Pkw-Fahrerin und einem noch unbekannten Mountainbikefahrer. Als die Autofahrerin am Ende der Straße in Richtung der Sieg auf der Fahrbahn drehen wollte, kam ihr nach ihren Angaben mit hoher Geschwindigkeit der Fahrradfahrer aus Richtung Radweg entgegen. Es kam zwar nicht zum Unfall, aber zum Streit, an dessen Ende der unbekannte Mann die Autofahrerin bespuckte und zweimal gegen ihren Pkw trat, der dabei nicht unerheblich beschädigt wurde (ca. 1.500EUR).

Das Verkehrskommissariat Siegen bittet nun Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer: 02717099-0 zu melden.

.

