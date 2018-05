Kostenloses Seminar für Ehrenamtliche

(wS/red) Siegen 30.05.2018 | Für Vereine ist es überlebenswichtig, mit ihren Angeboten in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Neben der „klassischen“ Öffentlichkeitsarbeit mit Pressemitteilungen, Flyer oder Homepage gewinnen die so genannten „Social Media“-Angebote zunehmend an Bedeutung. Unter dem Titel „Vereine und Social Media: Wozu brauch´ ich Facebook??“ möchte Seminarleiter Torsten Manges, Pressereferent der Kreisverwaltung, in einem Seminar am Donnerstag, 7. Juni, 16:30 bis 19:00 Uhr, im Kreishaus Chancen aufzeigen, die im Einsatz von sozialen Medien wie Facebook, Twitter oder YouTube liegen und konkrete Tipps geben, wie man „Social Media“-Angebote als Teil der Öffentlichkeitsarbeit für seinen Verein nutzen kann.

Das Seminar richtet sich an Einsteiger, die bisher kaum oder einige wenige Erfahrungen mit „Social Media“ haben. Seminarinhalt ist nicht die technische Einrichtung von Facebook-Profilen oder YouTube-Accounts. Vielmehr geht es ausschließlich um die inhaltlichen Aspekte des „Social Media“-Einsatzes.

Die Veranstaltung gehört zum kostenlosen Fortbildungsangebot für ehrenamtlich Engagierte, ehrenamtliche Vereine und Gruppen, das der Kreis organisiert.

Anmeldungen für die Veranstaltung nimmt Antje Saßmannshausen vom Ehrenamtservice des Kreises Siegen-Wittgenstein unter 0271 333 2310 oder per E-Mail an ehrenamt@siegen-wittgenstein.de entgegen.

