Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

(wS/ots) Siegen 30.05.2018 | Unbekannte versuchten in der Nacht zu Mittwoch gegen 03.45 Uhr in Siegen-Eiserfeld in der Eiserntalstraße gewaltsam mithilfe eines Werkzeugs die Scheibe eines dortigen Juweliergeschäfts einzuschlagen und richteten dabei einen Sachschaden von mehrehren tausend Euro an. Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei, die gleich mit mehreren Streifenwagen anrückte, hatten sich die Einbrecher jedoch in unbekannte Richtung entfernt.

Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Juweliergeschäfts beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 zu melden.

