Umbaumaßnahmen in Wilnsdorfer Feuerwehrgerätehäusern gehen voran

Hilfe für die Helfer

(wS/red) Wilnsdorf 18.05.2018 | Im Niederdielfer Feuerwehrgerätehaus wird seit einigen Wochen fleißig umgebaut. Für die Feuerwehrmänner und –frauen entstehen separate Sanitär- und Umkleideräume inklusive neuer Abluftanlage, außerdem wird die als „schwarz-weiß-Prinzip“ bezeichnete Trennung von verschmutzter Schutz- und privater Kleidung möglich gemacht. Zusätzlich wird ein zweiter Rettungsweg für die Räume im Obergeschoss gebaut.

Mit diesen und anderen Maßnahmen beseitigt die Gemeinde Wilnsdorf Schritt für Schritt den Platzmangel in ihren Feuerwehrgerätehäusern. Eine Untersuchung im vergangenen Jahr hatte sich der Frage gestellt, inwieweit die Gebäude noch den Raumbedarf der elf Löscheinheiten decken. Weil sich die räumlichen und technischen Bedürfnisse im Laufe der Zeit verändert haben, die Gebäude hingegen im Bestand überwiegend gleichgeblieben sind, müssen einige Feuerwehrgerätehäuser baulich verändert werden.

An manchen Standorten kann schon durch den Umbau vorhandener Räume Abhilfe geschaffen werden, wie etwa in Niederdielfen. Dies geschieht möglichst zügig, in Absprache mit der Feuerwehrleitung und den Führern der Löscheinheiten.

Daneben gibt es auch umfangreichere Aufgaben zu bewältigen, eine entsprechende Liste hatte Bürgermeisterin Christa Schuppler gemeinsam mit der Feuerwehrleitung und den Kollegen im Rathaus dem Hauptausschuss vorgelegt. An oberster Stelle standen Maßnahmen, die Verletzungs- und Gesundheitsgefahren minimieren sollen. Auch hier kann inzwischen an die ersten Punkte ein Haken gemacht werden. Sogenannte „mitfahrende Anlagen“ zum Absaugen der Fahrzeugabgase wurden in Gernsdorf, Niederdielfen und Rudersdorf eingebaut, bis Ende des Jahres sollen weitere Anlagen ausgetauscht werden.

