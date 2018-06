Sachbeschädigung am Hauptschulgebäude

(wS/ots) Bad Laasphe 19.06.2018 | Am vergangenen Wochenende kam es zu Sachbeschädigungen an der ehemaligen Hauptschule am Gennernbach. Unbekannte zerstörten mehrere Scheiben und beschädigten eine Glastür. Die Randalierer hinterließen dabei einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Umständen unter 02751-9090.

