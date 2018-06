Bad Berleburg für Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert

Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert und wird in den drei Kategorien „Deutschlands nachhaltigste Großstadt“, „Deutschlands nachhaltigste Stadt mittlerer Größe“ und „Deutschlands nachhaltigste Kleinstadt/Gemeinde“ vergeben.

(wS/red) Bad Berleburg 19.06.2018 | Die Stadt Bad Berleburg ist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste Kleinstadt“ nominiert. Die Stadt hat es damit unter die Top 3 der nachhaltigsten Städte mit weniger als 25.000 Einwohnern geschafft. „Allein das ist schon ein toller Erfolg“, freut sich Bürgermeister Bernd Fuhrmann, „das bestärkt uns darin, dass Bad Berleburg in Bezug auf nachhaltige Stadtentwicklung auf einem sehr guten Weg ist.“

Welche Platzierung sich die Stadt Bad Berleburg letztendlich sichert, ist noch offen. Hierzu wird es in nächster Zeit ein ausführliches Interview im Rathaus geben, bei dem Assessmentpartner des Preises mit Vertretern der Verwaltung über die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt sprechen werden. In einer abschließenden Jury-Sitzung wird dann darüber entschieden, wer die Sieger sind. Die erstplatzierten Städte erhalten jeweils 30.000 Euro für Projekte zur nachhaltigen Stadtentwicklung.

Neben Bad Berleburg sind in der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste Kleinstadt“ (weniger als 25.000 Einwohner) Eltville am Rhein und Saerbeck ins Finale eingezogen. In der Kategorie „Deutschlands nachhaltigste Stadt mittlerer Größe“ (25.000 bis 100.000 Einwohner) sind Buxtehude, Eschweiler und St. Ingbert nominiert, die Auszeichnung als „Deutschlands nachhaltigste Großstadt“ (mehr als 100.000 Einwohner) wird an Heidelberg, Mannheim oder Münster gehen.

Hintergrund: Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis für Städte und Gemeinden wird dieses Jahr zum siebten Mal vergeben. Die Auszeichnung ist eine Initiative der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, der Allianz Umweltstiftung, dem Rat für Nachhaltige Entwicklung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, Forschungseinrichtungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Gesucht werden Kommunen, die im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten eine nachhaltige Stadtentwicklung betreiben und in den wichtigen Themenfeldern der Verwaltung erfolgreiche Nachhaltigkeitsprojekte realisieren. Teilnahmeberechtigt sind alle deutschen Städte und Gemeinden. Kurzbegründung des Büros Deutscher Nachhaltigkeitspreis: „Inmitten des Naturparks Sauerland-Rothaargebirge liegt Bad Berleburg, die ‚Stadt der Dörfer‘. Das Potenzial eines naturnahen Tourismus hat die Kommune erkannt und etabliert sich als Ziel für Aktivurlauber und Naturinteressierte. Ein Highlight ist dabei der ‚Wisent-Wald‘, in dem die Tiere seit 2013 wieder in freier Wildbahn leben. Beim Thema Nachhaltigkeit geht die Kommune strategisch vor: Das 2010/11 erarbeitete Leitbild ‚Bad Berleburg 2020‘ wurde im Rahmen des Projekts ‚Global Nachhaltige Kommune NRW‘ weiterentwickelt, um Nachhaltigkeit als Schwerpunkt des kommunalen Handelns in Bad Berleburg zu verankern. Der Herausforderung des demografischen Wandels stellen sich die 23 Ortschaften mit einer gesamtstädtischen Dorfentwicklungsplanung. Programme wie das ‚Standort-Patennetz‘ oder die Mitwirkung im ‚REgionalen Netzwerk für EXistenzgründung (RENEX)‘ gewinnen Fachkräfte und unterstützen bei der Existenzgründung.“

