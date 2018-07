(wS/ots) Siegen 23.07.2018 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein in Siegen-Geisweid in der Stormstraße stehender schwarzer Mercedes von Unbekannten mutwillig zerkratzt und dabei ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Täter und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier